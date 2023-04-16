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ВСУ обстреляли собор в Донецке, где шла пасхальная служба

Украинские войска открыли огонь по центру Донецка, сообщает РИА Новости.

ВСУ обстреляли собор в Донецке, где шла пасхальная служба
© ТАСС

Ракеты упали рядом с собором, в котором шло пасхальное богослужение. В результате обстрела погибла женщина. Вооруженные силы Украины в ночь на 16 апреля выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня по Ворошиловскому району города.

Они упали рядом с кафедральным Спасо-Преображенским собором, который находится на одной из центральных площадей Донецка. Снаряды попали в соседние с храмом автостанцию и рынок. Женщина, находившаяся в автомобиле, погибла. Еще три человека получили травмы. А находившиеся в храме верующие были вынуждены эвакуироваться.

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