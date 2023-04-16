Кадыров объяснил отказ от встречи с освобожденными из плена бойцами

Кадыров объяснил, почему не стал встречаться с освобожденными из украинского плена бойцами
Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему не стал встречаться с вернувшимися из украинского плена чеченскими бойцами.
Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. По его словам, оправдания могут быть разные, но воин должен доказать, что у него не было другого выхода, вернувшись на передовую. Кадыров добавил, что именно поэтому не встретился с вернувшимися и отметил, что это вопрос чести не только отдельно взятого бойца, но и «вопрос чести всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат».
Глава Чечни также призвал вернувшихся бойцов доказать, что они не избегали боя и не боялись встретиться с врагом.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров за ликвидацию украинского военного, который на видео сжег Коран, объявил вознаграждение в 5 млн рублей, а за взятие его живым – 10 млн рублей.