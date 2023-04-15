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26 минут назад

Главком армии Судана аль-Бурхан издал указ о роспуске СБР

Вечерняя Москва

Главнокомандующий войск Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования (СБР). Об этом в субботу, 15 апреля, сообщила Служба общей безопасности страны.

Главком армии Судана аль-Бурхан издал указ о роспуске СБР
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— Главнокомандующий вооруженными силами издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования, — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

В СБР заявляли о взятии под контроль Дворца Республики (президентский дворец) и международного аэропорта Хартума.

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Также они обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в Хартуме. Кроме того, стало известно, что аэропорт Хартума прекратил принимать рейсы из-за столкновений.

Позднее правительственные войска нанесли серию авиаударов по базам СБР. Полковник ВС Судана Халед Абдулла заявил, что военные взяли под контроль аэропорты Хартума и Мерове. Он подчеркнул, что в ходе сражений есть потери.

По словам аль-Бурхана, СБР планировали совершить несколько покушений. Также мятежники, добавил он, намеревались захватить ряд жизненно важных районов Хартума.

Армия,
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