Главком армии Судана аль-Бурхан издал указ о роспуске СБР

Главнокомандующий войск Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования (СБР). Об этом в субботу, 15 апреля, сообщила Служба общей безопасности страны.

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— Главнокомандующий вооруженными силами издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования, — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

В СБР заявляли о взятии под контроль Дворца Республики (президентский дворец) и международного аэропорта Хартума.

Также они обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в Хартуме. Кроме того, стало известно, что аэропорт Хартума прекратил принимать рейсы из-за столкновений.

Позднее правительственные войска нанесли серию авиаударов по базам СБР. Полковник ВС Судана Халед Абдулла заявил, что военные взяли под контроль аэропорты Хартума и Мерове. Он подчеркнул, что в ходе сражений есть потери.