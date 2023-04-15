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16 минут назад

Командир СБР Судана Дагало: спецназ не пойдет на переговоры с армией до ее отступления

Газета.Ruиещё 1

Командующий силами быстрого реагирования (СБР, спецназа) Судана Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) заявил, что спецназ не будет вести переговоры с армией, пока она не отступит. Об этом сообщает Al Arabya.

Спецназ Судана назвал условия переговоров с армией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Никакого диалога до отступления суданской армии», — сказал он.

Ранее сообщалось, что командование суданской армии отвергает какие-либо переговоры или договоренности с Силами быстрого реагирования до прекращения творимых ими «беззаконий».

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До этого Силы быстрого реагирования Судана заявили в Twitter, что установили контроль над международным аэропортом Эль-Фашера на западе страны и двумя военными авиабазами, которые расположены в городах Мерове и Джебель-Аулия. Спецназ Судана также опубликовал фотографии бойцов подразделения на фоне военной техники, которая, по утверждению представителей сил, дислоцирована на авиабазах в городах Мерове и Джебель-Аулия.

Армия,
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