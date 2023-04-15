Спецназ Судана назвал условия переговоров с армией

Командующий силами быстрого реагирования (СБР, спецназа) Судана Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) заявил, что спецназ не будет вести переговоры с армией, пока она не отступит. Об этом сообщает Al Arabya.

До этого Силы быстрого реагирования Судана заявили в Twitter, что установили контроль над международным аэропортом Эль-Фашера на западе страны и двумя военными авиабазами, которые расположены в городах Мерове и Джебель-Аулия. Спецназ Судана также опубликовал фотографии бойцов подразделения на фоне военной техники, которая, по утверждению представителей сил, дислоцирована на авиабазах в городах Мерове и Джебель-Аулия.