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В США раскрыли тайну Пентагона о главном сражении ВСУ

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Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Пентагон скрывает некоторые данные о главном сражении Вооруженных сил Украины (ВСУ) — битве за Артемовск. Об этом он сообщил в интервью журналисту Стивену Гарднеру, опубликованном на YouTube.

Экс-разведчик США Риттер: Пентагон намеренно скрывает ключевое значение битвы за Бахмут
© globallookpress.com

Риттер раскрыл тайну американских властей о сражении за Артемовск и подчеркнул, что шеф Пентагона Ллойд Остин скрывает значение этой битвы.

«Его [Остина] советники — высококлассные военные профессионалы, которые понимают, что, если какая-то армия бросает 30 процентов боеспособного личного состава в одну битву, то это решающая битва, возможно, самая главная в этом конфликте», — отметил экс-разведчик.

При этом военный согласился с мнением украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что при поражении ВСУ в Артемовске международное сообщество станет направлять Киев к компромиссу с Москвой.

«Это сражение гораздо масштабнее по значению, чем Ллойд Остин способен публично признать», — заключил Риттер.

Ранее Зеленский сообщал, что украинская армия не будет защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата. Он объяснил решение тем, что это не особенно большой город, как и многие другие в Донбассе.

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