$81.50-0.1790.16+0.16
45 минут назад

ВСУ предприняли попытку танкового контрнаступления в районе Авдеевки

Lenta.ruиещё 1

Вооруженные силы Украины за последние два дня предприняли ряд попыток контрнаступления в районе Авдеевки, в частности в районе села Водяное, направив в атаку танки, сообщается в Telegram-канале «Военкоров русской весны».

ВСУ предприняли попытку танкового контрнаступления в районе Авдеевки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Командование ВСУ последние два дня предприняло несколько попыток контрнаступления, в том числе в районе Водяного. Несколько бронегрупп пошли на прорыв», — сказано в сообщении.

Отмечается, что российские разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) смогли обнаружить движение противника и сообщить координаты для атаки артиллеристам, которым удалось уничтожить и повредить несколько танков и боевых машин пехоты (БМП), а также разбить несколько взводов украинских солдат.

Украина заявила о разработке аналога "плана Маршалла" совместно с США

Ранее пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что в настоящее время в Артемовске (украинское название — Бахмут) идут самые тяжелые бои за последние десятилетия.

Армия,Сергей Череватый,
36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий