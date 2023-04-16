Разведка США: Тайвань уязвим для авиаударов Китая

Газета Washington Post со ссылкой на утечку сообщила, что американская разведка считает систему ПВО Тайваня слабой и уязвимой для авиаударов в случае конфликта с Китаем.

© Ferra.ru

Утечка информации вызвала обеспокоенность по поводу способности Тайваня помешать Пекину получить превосходство в воздухе. Согласно отчету, тайваньские чиновники также сомневаются, что их ПВО способна точно обнаружить пуски ракет, а более половины самолетов на Тайване являются боеспособными. При этом переброска истребителей займет не менее недели.