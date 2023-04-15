В Вашингтоне украинский премьер анонсировал скорое начало боев, сообщает ИА DEITA.RU.

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Масштабное контрнаступление ВСУ начнется уже в ближайшее время, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в Вашингтоне. По его словам, в этом походе Киев вернёт себе границы, установленные в 1991 году.

Ранее Шмыгаль говорил, что Украина ещё не готова к активным боевым действиям, и переносит их на лето. Но уже спустя пару дней его риторика изменилась. Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов также заявил, что ВСУ нужно наступать - в противном случае у народа возникнут вопросы. Равно, как и у западных кураторов.

Российские военкоры сходятся во мнении, что такая спекуляция информацией - тактический ход. Киев может пойти вперёд в любую секунду. Юрий Подоляка ранее выражал мнение, что только честная битва устраивает Россию - никакие компромиссы уже не работают.