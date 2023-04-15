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8 минут назад

Премьер Украины анонсировал скорое контрнаступление ВСУ

Deita.ru

В Вашингтоне украинский премьер анонсировал скорое начало боев, сообщает ИА DEITA.RU.

Премьер Украины анонсировал скорое контрнаступление ВСУ
Фото: deita.rudeita.ru

Масштабное контрнаступление ВСУ начнется уже в ближайшее время, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в Вашингтоне. По его словам, в этом походе Киев вернёт себе границы, установленные в 1991 году.

Ранее Шмыгаль говорил, что Украина ещё не готова к активным боевым действиям, и переносит их на лето. Но уже спустя пару дней его риторика изменилась. Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов также заявил, что ВСУ нужно наступать - в противном случае у народа возникнут вопросы. Равно, как и у западных кураторов.

Российские военкоры сходятся во мнении, что такая спекуляция информацией - тактический ход. Киев может пойти вперёд в любую секунду. Юрий Подоляка ранее выражал мнение, что только честная битва устраивает Россию - никакие компромиссы уже не работают.

Отметим, что ВСУ планировали делать крупную ставку на БПЛА, но британская «The Guardian», ссылаясь на украинских военных, сообщает, что российские военные научились противостоять самым актуальным дронам ВСУ. Также распространяется версия о коррупции. Журналист Сеймур Херш ранее заявлял, что Зеленский и его окружение похитили порядка 400 миллионов долларов, переданных стране на покупку дизельного топлива.

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