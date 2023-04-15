Утекшие материалы показали уязвимость Тайваня перед КНР

Секретные документы США и НАТО, утекшие в сеть, свидетельствуют об уязвимости Тайваня перед КНР. Об этом пишут обозреватели Эллен Накашима, Кристиан Шепард и Кейт Каделл в статье для Washington Post.

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По данным экспертов, Тайвань с высокой долей вероятности не сможет ничего противопоставить Китаю в воздухе.

В частности, на острове сомневаются в том, что средства ПВО смогут отслеживать и уничтожать китайские ракеты. Кроме того, порядка 50% боевых самолетов ВВС Тайваня не в состоянии участвовать в боевых действиях.

Значительную проблему, отметили обозреватели, представляют тактические приемы НОАК. В том числе, практика применения гражданских судов в военных целях.