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12 минут назад

Утекшие материалы показали уязвимость Тайваня перед КНР

Илья Родин

Секретные документы США и НАТО, утекшие в сеть, свидетельствуют об уязвимости Тайваня перед КНР. Об этом пишут обозреватели Эллен Накашима, Кристиан Шепард и Кейт Каделл в статье для Washington Post.

Утекшие материалы показали уязвимость Тайваня перед КНР
Фото: ТАССТАСС

По данным экспертов, Тайвань с высокой долей вероятности не сможет ничего противопоставить Китаю в воздухе.

В частности, на острове сомневаются в том, что средства ПВО смогут отслеживать и уничтожать китайские ракеты. Кроме того, порядка 50% боевых самолетов ВВС Тайваня не в состоянии участвовать в боевых действиях.

Значительную проблему, отметили обозреватели, представляют тактические приемы НОАК. В том числе, практика применения гражданских судов в военных целях.

Аналитики уточнили, что документы содержат лишь поверхностный анализ военного потенциала Китая и прорех в защитных системах Тайваня. Вместе с тем, на основе их изучения, можно сделать определенные выводы об обороноспособности острова, резюмировали авторы статьи.

Армия,НАТО,
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