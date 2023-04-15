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50 минут назад

Akharin khabar: утечка из Пентагона была секретным посланием Украине по России

Газета.Ruиещё 2

Утечка секретных документов из Пентагона была попыткой США предупредить Украину о бесперспективности продолжения боевых действий с Российской Федерацией. Об этом сообщает иранское издание Akharin khabar.

СМИ: утечка из Пентагона была секретным посланием Украине по России
Фото: газета.ругазета.ру

В публикации отмечается, что «вброс» можно трактовать как косвенное указание украинской стороне о том, что она не готова к контрнаступлению и активным боевым действиям с каким-либо позитивным результатом.

Издание утверждает, Киеву следовало бы отказаться от противостояния и пойти на переговоры.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что рядовой ВВС первого класса Джек Тейшейра, которого обвиняют в утечке секретных материалов Пентагона, не мог иметь доступ к настолько засекреченной информации.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,Пентагон,
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