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Сражающийся за Украину британский наемник восхитился российскими артиллеристами

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Сражающийся на стороне Украины британский наемник, ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман восхитился российскими артиллеристами. Своим мнением он поделился с изданием The Spectator.

Сражающийся за Украину британский наемник восхитился российскими артиллеристами
© РИА Новости

Военный отметил, что сражаться на Украине сложнее, чем в Ираке, из-за того, что российские беспилотники постоянно ведут разведку местности, а украинские подразделения, пытающиеся пройти на территорию у Днепра, уничтожаются во время обстрелов.

«Их артиллеристы чертовски хороши», — отметил Перриман, комментируя боевые навыки российских бойцов.

Ранее стало известно, что западные журналисты раскрыли правду о численности Интернационального легиона ВСУ. Выяснилось, что в нем служат лишь полторы тысячи человек, а не 20 тысяч, как утверждают власти страны.

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