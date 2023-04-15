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Российский военный назвал возможное направление удара ВСУ

После потери Артемовска (украинское название города — Бахмут) Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут избрать для удара Мелитополь. Возможное направление назвал боец 1-го армейского корпуса Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Мазур в беседе с «Московским Комсомольцем».

Российский военный назвал возможное направление удара ВСУ
© Lenta.ru

По его мнению, единственное, что остается президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне «плачевного положения» солдат в Артемовске — это контрнаступление. Мазур выразил уверенность, что ВСУ попытаются контратаковать почти сразу после признания сдачи Артемовска.

«Я думаю, это будет запорожское направление, в сторону Мелитополя. Херсонщина им не особо интересна, да и форсировать Днепр не так-то просто», — поделился мнением российский военный. Он добавил, что Сватово-Кременное направление также слишком хорошо укреплено, чтобы ВСУ могли что-то предпринять.

15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции в Вашингтоне анонсировал скорое контрнаступление ВСУ. Он заявил, что Киев намерен вернуть границы 1991 года.

Между тем Bloomberg со ссылкой на официальные лица Евросоюза сообщил, что в Европе не верят в успешное контрнаступление ВСУ в 2023 году.

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