США отработали на учениях загрузку ракет с ядерным боезарядом на B-52H

В США на авиабазе Майнот наземные службы провели тренировку по загрузке на стратегические бомбардировщики B-52H крылатых ракет AGM-86B, способных нести ядерные боеголовки. Об этом пишет «Интерфакс-АВН» со ссылкой на пресс-службу авиабазы.

По данным агентства, во время тренировки механики разместили на пилонах самолета штатные ракеты AGM-86B.

В пресс-службе пояснили, что маневры проводились в рамках ежегодных командно-штабных учений Global Thunder 23, направленных на проверку ядерных сил Соединенных Штатов.