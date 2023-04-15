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США отработали на учениях загрузку ракет с ядерным боезарядом на B-52H

В США на авиабазе Майнот наземные службы провели тренировку по загрузке на стратегические бомбардировщики B-52H крылатых ракет AGM-86B, способных нести ядерные боеголовки. Об этом пишет «Интерфакс-АВН» со ссылкой на пресс-службу авиабазы.

США отработали на учениях загрузку ракет с ядерным боезарядом на B-52H
© globallookpress.com

По данным агентства, во время тренировки механики разместили на пилонах самолета штатные ракеты AGM-86B.

В пресс-службе пояснили, что маневры проводились в рамках ежегодных командно-штабных учений Global Thunder 23, направленных на проверку ядерных сил Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что B-52H Stratofortress способен нести до 12 ракет. Каждая из них в 10 раз превосходит по мощности ядерную бомбу, сброшенную на Хиросиму в 1945 году.

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