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Армия Судана нанесла авиаудары по штабу сил быстрого реагирования

Армейская авиация нанесла удары по штабу сил быстрого реагирования (RSF) в Хартуме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, в атаке участвовали как минимум четыре истребителя суданской армии. На боевое задание МиГи вылетели с военной авиабазы.

Ранее сообщалось, что RSF захватили ряд важных объектов в крупных суданских городах. В частности, они захватили в Хартуме президентский дворец и аэропорт.

Мятежники захватили президентский дворец в Судане

В ходе столкновений между RSF и регулярной армией в условиях городской застройки применялось как стрелковое, так и тяжелое вооружение.

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