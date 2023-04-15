Армия Судана нанесла авиаудары по штабу сил быстрого реагирования
Армейская авиация нанесла удары по штабу сил быстрого реагирования (RSF) в Хартуме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По предварительным данным, в атаке участвовали как минимум четыре истребителя суданской армии. На боевое задание МиГи вылетели с военной авиабазы.
Ранее сообщалось, что RSF захватили ряд важных объектов в крупных суданских городах. В частности, они захватили в Хартуме президентский дворец и аэропорт.
В ходе столкновений между RSF и регулярной армией в условиях городской застройки применялось как стрелковое, так и тяжелое вооружение.