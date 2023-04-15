Китай пересмотрел подход к призыву

Пекин на этой неделе объявил о пересмотре своей политики призыва и заявил, что в случае, если Китай вступит в военное положение, уволенные в запас и «квалифицированные студенты» колледжей будут первыми в списке подлежащих призыву. Как сообщает Fox News, изменения политики призыва произошли всего через несколько дней после поездки президента Тайваня Цай Инвэнь в США, где она встретилась со спикером палаты представителей Кевином Маккарти.
Китай позиционирует эти изменения как необходимый шаг для модернизации Народно-освободительной армии (НОАК) и повышения ее боевой эффективности.
Однако, отмечает телеканал, включение наиболее образованных граждан страны в число приоритетных призывников противоречит не только традиционной практике призыва на Западе, но и практике призыва в Китае.
«НОАК исторически была армией, основу которой составляли призывники из сельской местности. Я думаю, что глава Китая Си Цзиньпин пытается еще больше укрепить свою партию, констатируя, что все слои китайского общества являются частью национального военного строительства», - отметил в интервью Fox News бывший заместитель помощника министра обороны США по Восточной Азии Хейно Клинк.
Он также назвал объявление Пекина об изменении призыва на военную службу «высокомерным» и отметил свою обеспокоенность тем, что Пекин «опрометчиво делает политические заявления с полным пренебрежением к тому, как международное сообщество их истолкует».
«Я думаю, что это еще раз свидетельствует о том, что мы не должны ожидать, что Коммунистическая партия Китая смягчит свою позицию по Тайваню, по Южно-Китайскому морю или по любому другому спорному геополитическому вопросу, вызывающему озабоченность», - отметил он.
Ранее глава комитета по Китаю палаты представителей конгресса США Майк Галлахер заявил, что в январе 2024 года для Тайваня откроется «окно максимальной опасности», так как КНР якобы может всерьез рассмотреть возможность захвата спорного острова.
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что вооруженная эскалация вокруг острова Тайвань может стать «кошмаром» для всего мира.