Китай пересмотрел подход к призыву

Пекин на этой неделе объявил о пересмотре своей политики призыва и заявил, что в случае, если Китай вступит в военное положение, уволенные в запас и «квалифицированные студенты» колледжей будут первыми в списке подлежащих призыву. Как сообщает Fox News, изменения политики призыва произошли всего через несколько дней после поездки президента Тайваня Цай Инвэнь в США, где она встретилась со спикером палаты представителей Кевином Маккарти.

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Китай позиционирует эти изменения как необходимый шаг для модернизации Народно-освободительной армии (НОАК) и повышения ее боевой эффективности.

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Однако, отмечает телеканал, включение наиболее образованных граждан страны в число приоритетных призывников противоречит не только традиционной практике призыва на Западе, но и практике призыва в Китае.

«НОАК исторически была армией, основу которой составляли призывники из сельской местности. Я думаю, что глава Китая Си Цзиньпин пытается еще больше укрепить свою партию, констатируя, что все слои китайского общества являются частью национального военного строительства», - отметил в интервью Fox News бывший заместитель помощника министра обороны США по Восточной Азии Хейно Клинк.

Он также назвал объявление Пекина об изменении призыва на военную службу «высокомерным» и отметил свою обеспокоенность тем, что Пекин «опрометчиво делает политические заявления с полным пренебрежением к тому, как международное сообщество их истолкует».

«Я думаю, что это еще раз свидетельствует о том, что мы не должны ожидать, что Коммунистическая партия Китая смягчит свою позицию по Тайваню, по Южно-Китайскому морю или по любому другому спорному геополитическому вопросу, вызывающему озабоченность», - отметил он.

Ранее глава комитета по Китаю палаты представителей конгресса США Майк Галлахер заявил, что в январе 2024 года для Тайваня откроется «окно максимальной опасности», так как КНР якобы может всерьез рассмотреть возможность захвата спорного острова.