Минобороны сообщило о захвате ЧВК "Вагнер" двух кварталов в Артемовске

Украинские военные отступают из Артемовска. При отходе они уничтожают жилые дома и объекты городской инфраструктуры, пишет пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале ведомства.

В ведомстве уточнили, что на Донецком направлении в районе Артемовска по-прежнему идут ожесточенные бои.

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» в ходе активных действий взяли два квартала на северной и южной окраинах Артемовска, пояснили в Минобороны.

Подразделения ВСУ, оставшиеся в населенном пункте, при отступлении целенаправленно разрушают здания с тем, чтобы замедлить продвижение российских военных.