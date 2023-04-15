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Минобороны сообщило о захвате ЧВК "Вагнер" двух кварталов в Артемовске

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Украинские военные отступают из Артемовска. При отходе они уничтожают жилые дома и объекты городской инфраструктуры, пишет пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале ведомства.

В ведомстве уточнили, что на Донецком направлении в районе Артемовска по-прежнему идут ожесточенные бои.

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» в ходе активных действий взяли два квартала на северной и южной окраинах Артемовска, пояснили в Минобороны.

Подразделения ВСУ, оставшиеся в населенном пункте, при отступлении целенаправленно разрушают здания с тем, чтобы замедлить продвижение российских военных.

Общие потери противника за сутки на Донецком направлении составили более 315 военнослужащих ВСУ и наемников, отметили в ведомстве.

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