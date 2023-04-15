Средства ПВО РФ за сутки перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Опытное Донецкой Народной Республики, Рубежное и Червонопоповка Луганской Народной Республики", - сказал он.