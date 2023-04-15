Средства ПВО РФ за сутки перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS, уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам во субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Опытное Донецкой Народной Республики, Рубежное и Червонопоповка Луганской Народной Республики", - сказал он.
По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3 756 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 677 танков и других боевых бронированных машин, 1 085 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 593 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9513 единиц специальной военной автомобильной техники.