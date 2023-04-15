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45 минут назад

Минобороны Дании сообщило о скорой поставке танков на Украину

ТАСС

Первые датские танки немецкого производства Leopard 1 уже совсем скоро будут готовы для отправки на Украину. Об этом в субботу сообщает Министерство обороны Дании.

Минобороны Дании сообщило о скорой поставке танков на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В пресс-релизе ведомства также говорится, что исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен и несколько парламентариев посетили предприятие Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft в городе Фленсбург, где проходит подготовка предназначенной для Украины военной техники. Это делается в рамках договоренности между Германией, Данией и Нидерландами, заключенной в начале февраля, о передаче ВС Украины как минимум 100 танков Leopard 1 А5. Первоочередной задачей определена поставка в ближайшие месяцы 80 машин для двух танковых батальонов.

"Это большой и важный дар <...>, который получил широкую поддержку других парламентских партий и который мы надеемся очень скоро передать Украине", - заявил Лунд Поульсен.

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