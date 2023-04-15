Корабли Тихоокеанского флота вышли в море в ходе внезапной проверки

Корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота вышли в море из пункта постоянной дислокации во Владивостоке. Об этом пишет ТАСС.

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В частности, в море в рамках внезапной проверки вышли фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», а также ракетные катера.

По данным агентства, они присоединились к кораблям, которые с 14 апреля проводят учения в акваториях Японского и Охотского морей.

Тральщики соединения обеспечили безопасный выход из главной базы и развертывание сил в море.

Кроме того, противолодочные Ил-38 и Ил-38Н осуществили поиск подводных целей с использованием радиолокационных станций и гидроакустических средств поиска.