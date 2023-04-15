Спецназ Судана заявил, что им сдался батальон ВС Египта на авиабазе Мероэ

Силы быстрого реагирования Судана заявили в Twitter, что им сдался батальон Вооруженных сил Египта на военной авиабазе Мероэ на севере страны.
«Силам быстрого реагирования в Мероэ сдался батальон египетской армии», — сказано в сообщении.
На приложенном к посту видео видно, как мужчины в египетской военной форме сидят на асфальте в окружении бойцов Сил быстрого реагирования.
Ранее сообщалось, что во время столкновений между суданской армией и Силами быстрого реагирования в аэропорту Хартума был уничтожен принадлежащий Организации Объединенных Наций самолет.
До этого стало известно, что боевые столкновения между силами быстрого реагирования и армией Судана продолжаются в столице страны Хартуме, при этом посол России в Судане Андрей Черновол ожидает, что «в ближайшие часы» ситуация от конфликта перейдет в переговорный процесс.