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Силы спецназа Судана заявили, что им сдался батальон ВС Египта на авиабазе Мероэ

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Силы быстрого реагирования Судана заявили в Twitter, что им сдался батальон Вооруженных сил Египта на военной авиабазе Мероэ на севере страны.

Спецназ Судана заявил, что им сдался батальон ВС Египта на авиабазе Мероэ
© globallookpress.com

«Силам быстрого реагирования в Мероэ сдался батальон египетской армии», — сказано в сообщении.

На приложенном к посту видео видно, как мужчины в египетской военной форме сидят на асфальте в окружении бойцов Сил быстрого реагирования.

Ранее сообщалось, что во время столкновений между суданской армией и Силами быстрого реагирования в аэропорту Хартума был уничтожен принадлежащий Организации Объединенных Наций самолет.

До этого стало известно, что боевые столкновения между силами быстрого реагирования и армией Судана продолжаются в столице страны Хартуме, при этом посол России в Судане Андрей Черновол ожидает, что «в ближайшие часы» ситуация от конфликта перейдет в переговорный процесс.

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