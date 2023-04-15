Спецназ Судана заявил, что им сдался батальон ВС Египта на авиабазе Мероэ

Силы быстрого реагирования Судана заявили в Twitter, что им сдался батальон Вооруженных сил Египта на военной авиабазе Мероэ на севере страны.

«Силам быстрого реагирования в Мероэ сдался батальон египетской армии», — сказано в сообщении.

На приложенном к посту видео видно, как мужчины в египетской военной форме сидят на асфальте в окружении бойцов Сил быстрого реагирования.

Ранее сообщалось, что во время столкновений между суданской армией и Силами быстрого реагирования в аэропорту Хартума был уничтожен принадлежащий Организации Объединенных Наций самолет.