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Летчик Су-34 рассказал об эффективной модернизации советских авиабомб

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Россия с помощью нового средства УМПК (универсального модуля планирования и коррекции) превратила еще советские авиабомбы в современные, дальнобойные, и которые по спутниковой навигации наводятся на цель, сообщил газете ВЗГЛЯД летчик ВКС России, участвующий в спецоперации.

Летчик Су-34 рассказал об эффективной модернизации советских авиабомб
© РИА Новости

Он пояснил, что УМПК прикрепляется к обычной 500-кг авиабомбе, и с его помощью советская авиабомба за короткое время превращается в современную, дальнобойную и планирующую, и по спутниковой навигации наводится на цель. И пускать ее на цель, по его словам, можно в полной безопасности, за пределами дальности поражения средств ПВО противника.

Как указал летчик, УМПК очень прост и дешев в производстве, но с его помощью точность старых боеприпасов повышается до точности дорогой высокоточной ракеты. Сбивать такую бомбу украинским войскам нечем, она на радарах почти незаметна, а эффективность ее применения высочайшая, добавил он.

Ранее летчик ВКС России рассказал газете ВЗГЛЯД о тактике работы российских истребителей в зоне СВО, используемых российской боевой авиацией, о премировании летного состава за поражение целей противника и о том, как удалось выбить лучших украинских пилотов.

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