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43 минуты назад

В России разработали способную глушить космические аппараты систему РЭБ

Говорит Москва

Речь идёт об объектах, расположенных на геостационарной орбите.

В России разработали способную глушить спутники систему РЭБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, дальность действия установки составляет порядка 36 тысяч километров над уровнем моря. Кроме того, мощность излучателей позволит безвозвратно выводить из строя электронику противника.

В США рассказали о влиянии российских систем РЭБ на «умные бомбы»

Ранее стало известно, что госкорпорация «Ростех» запустила производство штурмовых бронежилетов «Оборег» высокого класса защиты для участников СВО. Керамическая бронеплита новинки способна с 10 метров остановить бронебойную пулю Б-32.

Армия,Ростех,
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