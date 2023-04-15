В России разработали способную глушить спутники систему РЭБ

Речь идёт об объектах, расположенных на геостационарной орбите.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, дальность действия установки составляет порядка 36 тысяч километров над уровнем моря. Кроме того, мощность излучателей позволит безвозвратно выводить из строя электронику противника.
Ранее стало известно, что госкорпорация «Ростех» запустила производство штурмовых бронежилетов «Оборег» высокого класса защиты для участников СВО. Керамическая бронеплита новинки способна с 10 метров остановить бронебойную пулю Б-32.