Мобилизация: последние новости на сегодня 15 апреля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 15 апреля 2023, в материале «Рамблера».

Путин подписал закон о введении электронных повесток и создании единого реестра военнообязанных

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ на официальном интернет-портале правовой информации.

Нововведение подразумевает, что реестр воинского учета ведется военкоматами в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса. Теперь электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуги».

Мобилизованные из Башкирии вернулись на фронт

Мобилизованные военнослужащие из Башкирии, прибывшие домой на время отпуска, возвращаются в зону ведения боевых действий. Об этом сообщил глава Чишминского района Ришат Мансуров в своем Telegram-канале.

Он указал, что среди мобилизованных было пять чишминских военных. Солдаты провели свой отпуск дома и встретились с родными и близкими. На фронт их проводили семьи и военные кортежи от Республиканского сборного пункта.

«Надеемся, что попрощались мы ненадолго и уже очень скоро встретим в торжественной обстановке наших бойцов с Победой на Родной земле!», — заключил Мансуров.

Мобилизованные мичуринцы поговорили с главой города

Глава Мичуринска Максим Харников провел новую встречу с земляками, призванными на фронт в рамках частичной мобилизации. Он пожелал им спокойно провести свой отпуск дома и набраться сил перед возвращением в зону боевых действий. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Харников рассказал, что личные встречи позволяют из первых уст узнать, как идут дела на передовой, в чем нуждаются семьи военнослужащих и какую помощь могут предложить местные власти.

«С Павлом и Ильей сегодня за чашкой чая в неформальной обстановке смогли поговорить не только об этом, но и о мужестве наших солдат», — написал глава Мичуринска.