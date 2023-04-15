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Спецоперация на Украине 15 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 15 апреля 2023 года.

Спецоперация на Украине 15 апреля: последние новости на сегодня
© ТАСС

У российских военных появился новый тип оружия

Российским солдатам, участвующим в боевых действиях на Украине, направили новый тип оружия — сухопутно-морской боевой гибрид. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание «Русская весна».

Как говорится в сообщении, военнослужащие получили в распоряжение корабельные 25-мм артиллерийские установки 2М-3М, установленные на артиллерийские тягачи АТС-59Г. Они предназначены для самообороны кораблей, которые могут атаковать цели на наклонной дальности до 3 км. Подобные вездеходы недавно были сняты с хранения и теперь оказались в зоне боевых действий.

В Артемовске погиб командир взвода интернационального легиона ВСУ

В Артемовске (украинское название — Бахмут) погиб командир взвода интернационального легиона Вооруженных сил Украины Михал Журек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польское агентство PAP.

В сообщении уточняется, что командир получил ранение в голову и 25 марта скончался от полученной травмы в больнице в Днепропетровске. Ему оставался месяц до возвращения домой.

Как отметило издание, 45-летнего наемника похоронили в деревне Бралин в Кемпненском уезде Польши. Церемонию посетили местные власти и делегация польской армии. На его гроб возложили украинский флаг. У погибшего осталось четверо детей: сын и три дочери.

Хакеры атаковали поставлявший ВСУ оружие немецкий оборонный концерн

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall, принимающий участие в поставках военной помощи Киеву, подвергся атаке хакеров. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Der Spiegel.

Представители компании в ответ на запрос издания подтвердили, что в гражданском подразделении случился некий «IT-инцидент». Подразделение занимается производством продукции для автомобильного сектора и промышленных клиентов.

Некоторые СМИ предполагают, что хакеры атаковали дочерние компании Rheinmetall по всему миру, в том числе фирму Kolbenschmidt, расположенную в немецком Неккарзульме.

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