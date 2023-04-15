Китайский аэростат пролетел над авианосцами США

Китайский аэростат пролетел над группой авианосцев США, еще один шар разбился в Южно-Китайском море. Об этом сообщило издание The Washington Post.

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По данным СМИ, разведывательные службы Соединенных Штатов было известно о нескольких китайских аэростатах. Разведчики США сообщили, что шар Killeen-23 был оснащен множеством датчиков и антенн, которые американское правительство не смогло определить спустя более недели после сбития аэростата.

Ранее сообщалось, что Китай не собирается разрешать госсекретарю США Энтони Блинкену посещать страну из-за опасений, что ФБР может опубликовать результате о якобы разведывательном китайском аэростате. По данным СМИ, в Китае обеспокоены из-за того, что администрация президента США Джо Байдена может опубликовать отчет с вещественными доказательствами с аэростата.