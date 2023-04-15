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США в сентябре направят $4,9 млрд на поддержку Украины

В Госдепартаменте США сообщили, что страна направит 4,9 млрд долларов в сентябре 2023 года в качестве финансовой помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

США направят $4,9 млрд на поддержку Украины
© Reuters

"США предоставили правительству Украины 18 миллиардов долларов бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка. Дополнительные 4,9 миллиарда долларов будут доступны в сентябре", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти Соединенных Штатов намерены направить Киеву танки Abrams до конца текущего года. При этом она пояснила, что обучение украинских военнослужащих эксплуатации данного вида вооружения пока не началось.

До этого президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне заявил, что Украине, согласно оценкам организации, потребуются для восстановления страны сотни миллиардов долларов.

По его словам, с конца февраля прошлого года Украине от Всемирного банка были направлены $21 млрд на невоенную помощь. Глава банка также отметил, что для будущего членства страны в Евросоюзе будет очень важно установить с ним связи "с точки зрения рынков и логистики".

Канада отправила танки для Украины

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