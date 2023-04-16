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В США сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ

В США сомневаются в успехе контрнаступления Вооруженных сил Украины, поскольку Киеву не хватает вооружения и уровня подготовки. Об этом написал обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

В США сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ
© Газета.Ru

«Американские чиновники признают существование препятствий для реализации Украиной этого амбициозного плана», — написал Игнатиус.

Он отметил, что американские аналитики, изучившие информацию Пентагона, пришли к выводу, что конфликт на Украине вошел в стадию «битвы на истощение».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что утечка секретных документов американской разведки не повлияла на отношения Соединенных Штатов с союзниками. По его словам, Вашингтон связывался с союзниками и партнерами и «четко заявил о своей приверженности защите разведданных и партнерству в области безопасности».

Секретные документы американской разведки появились в СМИ и соцсетях на прошлой неделе. В общей сложности было опубликовано более 100 файлов, касающихся американской национальной безопасности в отношении Украины, Китая и Ближнего Востока, а также слежки за союзниками и противниками Вашингтона.

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