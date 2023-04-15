ВСУ за сутки выпустили 108 снарядов по ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили 108 боеприпасов по населенным пунктам ДНР, в результате погибли 4 мирных жителя, еще 11 гражданских были ранены. Об этом сообщило в ночь на субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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По данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, зафиксировано 23 обстрела из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, а также реактивных систем залпового огня. По Владимировке, Горловке, Донецку, Пантелеймоновке и Ясиноватой было выпущено 108 боеприпасов.

В результате обстрелов погибли 4 мирных жителя, еще 11 ранены, в том числе ребенок 2016 года рождения, повреждены девять жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры, отмечается в сводке.