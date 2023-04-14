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Пригожин объяснил выгоду длительной битвы за Артемовск для России

Длительная битва за Артемовск (украинское название — Бахмут) дает преимущество российским войскам, поскольку это позволяет сдерживать маневры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в статье основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, опубликованной в пятницу в Telegram-канале его пресс-службы.

Пригожин объяснил выгоду длительной битвы за Артемовск для России
© РИА Новости

«Бахмут дает возможность российской армии накопить силы, занять выгодные рубежи обороны, разобраться с внутренними проблемами, подготовить мобилизованных и во всеоружии встретить любое количество контрнаступающих всушников», — объяснил выгоду Пригожин.

В то же время, отметил он, Артемовск малоинтересен Киеву и является скорее дестабилизирующим фактором, чем фактором удержания позиций, ударяя про президенту Украины Владимиру Зеленскому и командованию ВСУ тяжелее, чем плюсы, которые они получают от удержания города.

Пригожин добавил, что в руководстве украинской стороны постоянно ведутся споры о необходимости удержания Артемовска.

«Этот город пытаются раскачать как сакральный символ», — заключил он.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что говорить об окружении Артемовска и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в его черте пока рано, украинцы перебрасывают в город свежие резервы. По словам бизнесмена, в городе продолжаются кровопролитные бои, взять в кольцо части неприятеля пока не представляется возможным.

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