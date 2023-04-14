Пригожин объяснил выгоду длительной битвы за Артемовск для России

Длительная битва за Артемовск (украинское название — Бахмут) дает преимущество российским войскам, поскольку это позволяет сдерживать маневры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в статье основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, опубликованной в пятницу в Telegram-канале его пресс-службы.

«Бахмут дает возможность российской армии накопить силы, занять выгодные рубежи обороны, разобраться с внутренними проблемами, подготовить мобилизованных и во всеоружии встретить любое количество контрнаступающих всушников», — объяснил выгоду Пригожин.

В то же время, отметил он, Артемовск малоинтересен Киеву и является скорее дестабилизирующим фактором, чем фактором удержания позиций, ударяя про президенту Украины Владимиру Зеленскому и командованию ВСУ тяжелее, чем плюсы, которые они получают от удержания города.

Пригожин добавил, что в руководстве украинской стороны постоянно ведутся споры о необходимости удержания Артемовска.

«Этот город пытаются раскачать как сакральный символ», — заключил он.