Бомбардировщики B-52 провели учения в Японском море

Два бомбардировщика B-52, четыре истребителя и два транспортных самолета ВВС США приняли участие в совместных учениях с Японией, которые прошли на фоне ракетных пусков КНДР. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на тихоокеанское командование Пентагона.

Фото: U.S. Air Force U.S. Air Force

«Командование разместило два бомбардировщика и сопровождающие самолеты для двусторонних воздушных учений с силами самообороны Японии», — сказано в сообщении.

Как заявило тихоокеанское командование Пентагона, для демонстрации совместных возможностей двух стран по сдерживанию американские самолеты провели над Японским морем совместные маневры с истребителями Японии.

Как сообщалось, Соединенные Штаты в пятницу, 14 апреля, также провели совместные учения авиации с Южной Кореей.

Ранее Южная Корея и США провели масштабные учения по высадке морского десанта. В учениях приняли участие до 650 военных обеих стран, а также 30 судов, в том числе десантно-штурмовые корабли ROKS Dokdo и USS Makin Island.