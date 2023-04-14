Хакеры атаковали немецкий оборонный концерн

Как сообщили представители Rheinmetall, концерн столкнулся с «IT-инцидентом» в гражданском подразделении, которое занимается производством для промышленных клиентов и автомобильного сектора. Местная прокуратура уже расследует обстоятельства произошедшего.

По имеющейся информации, целью атаки могли быть дочерние компании Rheinmetall, расположенные по всему миру. Отмечается, что у одной из таких компаний, фирмы Kolbenschmidt, 14 апреля произошёл «отказ различных систем». Связан ли он с хакерской атакой на Rheinmetall на данный момент не известно.