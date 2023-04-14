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47 минут назад

Хакеры атаковали немецкий оборонный концерн

Елена Прошина

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подвергся хакерской атаке. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Хакеры атаковали немецкий оборонный концерн
Фото: РамблерРамблер

Как сообщили представители Rheinmetall, концерн столкнулся с «IT-инцидентом» в гражданском подразделении, которое занимается производством для промышленных клиентов и автомобильного сектора. Местная прокуратура уже расследует обстоятельства произошедшего.

По имеющейся информации, целью атаки могли быть дочерние компании Rheinmetall, расположенные по всему миру. Отмечается, что у одной из таких компаний, фирмы Kolbenschmidt, 14 апреля произошёл «отказ различных систем». Связан ли он с хакерской атакой на Rheinmetall на данный момент не известно.

Ранее российские хакеры KillNET анонсировали масштабную атаку на киберинфраструктуру НАТО.

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