Появилось первое видео подбитого британского БТР Spartan в Артемовске

Из открытых источников известно, что первая партия из 14 машин была закуплена еще до СВО в декабре 2022 года. Она отправилась в Артемовск и Авдеевку. А вторая партия из 25 броневиков поступила на Украину уже в марте 2023 года. Она включала в себя несколько модификаций. Среди них Spartan FV103, Spartan SPA8, Spartan SPA017.