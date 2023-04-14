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Появилось первое видео подбитого британского БТР Spartan в Артемовске

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В ТГ-канале "Военкоры Русской весны" опубликовали первые кадры уничтоженного британского БТР Spartan в Артемовске. Сняли видео посреди руин бойцы ВСУ.

На переднем плане можно увидеть горящий тягач МТ-ЛБ, а правее тот самый бронетранспортер.

Из открытых источников известно, что первая партия из 14 машин была закуплена еще до СВО в декабре 2022 года. Она отправилась в Артемовск и Авдеевку. А вторая партия из 25 броневиков поступила на Украину уже в марте 2023 года. Она включала в себя несколько модификаций. Среди них Spartan FV103, Spartan SPA8, Spartan SPA017.

Гусеничный бронетранспортер FV103 Spartan был принят на вооружение британской армией в 1978 году. Предназначается для перевозки спецкоманд, в частности зенитных групп. Вместимость - три члена экипажа и четыре человека - десант Вооружен пулеметом калибра 7,62 мм. Лобовая броня защищает от пуль калибра 14,5 мм, боковая - от пуль калибра 7,62 мм. Внешне почти не отличим от броневика FV102 Striker.

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