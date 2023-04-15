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54 минуты назад

Канада отправила танки для Украины

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Канада завершила доставку в Польшу танков Leopard 2, которые должны быть переданы Украине, сообщила в соцсетях канадский министр обороны Анита Ананд.

Канада отправила танки для Украины
Фото: WikipediaWikipedia

"Все восемь танков Leopard 2, обещанных Канадой Украине, прибыли в Польшу", - цитирует Интерфакс политика.

При этом глава оборонного ведомства подчеркнула, что Канада продолжит поставлять необходимые Украине вооружения.

Ранее "СП" писала, что попытка создать этнически монолитную Украину приведет к потере территорий. В этом уверен бывший советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Алексей Арестович.

В интервью Юрию Романенко, что в такой ситуации страна пройдет тот же путь, что Польша, которая «схлопнулась» и уменьшилась на почти 60%. При этом РФ усилится, объяснил Арестович.

Армия,Анита Ананд,Алексей Арестович,Юрий Романенко,Владимир Зеленский,
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