Канада завершила доставку в Польшу танков Leopard 2, которые должны быть переданы Украине , сообщила в соцсетях канадский министр обороны Анита Ананд .

Ранее "СП" писала, что попытка создать этнически монолитную Украину приведет к потере территорий. В этом уверен бывший советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Алексей Арестович .

В интервью Юрию Романенко, что в такой ситуации страна пройдет тот же путь, что Польша, которая «схлопнулась» и уменьшилась на почти 60%. При этом РФ усилится, объяснил Арестович.