Канада завершила доставку в Польшу танков Leopard 2, которые должны быть переданы Украине, сообщила в соцсетях канадский министр обороны Анита Ананд.
"Все восемь танков Leopard 2, обещанных Канадой Украине, прибыли в Польшу", - цитирует Интерфакс политика.
При этом глава оборонного ведомства подчеркнула, что Канада продолжит поставлять необходимые Украине вооружения.
Ранее "СП" писала, что попытка создать этнически монолитную Украину приведет к потере территорий. В этом уверен бывший советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Алексей Арестович.
В интервью Юрию Романенко, что в такой ситуации страна пройдет тот же путь, что Польша, которая «схлопнулась» и уменьшилась на почти 60%. При этом РФ усилится, объяснил Арестович.