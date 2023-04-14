$81.50-0.1790.16+0.16
23 минуты назад

В Германии «не видят немецкие истребители в небе над Украиной»

Елена Прошина

Глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Украине не нужны немецкие военные истребители. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В Германии «не видят немецкие истребители в небе над Украиной»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По её словам, украинские пилоты обучены обращению только с советскими боевыми самолётами, поэтому поставки немецких истребителей не имеют смысла.

«Я считаю излишним, что решение о переброске танков Leopard на Украину вызвало дискуссию об истребителях. Я не вижу немецкие Eurofighter или Tornado в небе над Украиной», – заявила Штрак-Циммерманн.

"Это не наша война": В Германии поспорили из-за помощи Польше

При этом депутат поддержала инициативу восточноевропейских партнёров отправить Украине партию советских МиГ. По мнению Штрак-Циммерманн, это разумная мера, так как украинские пилоты умеют управлять этими самолётами. Она также добавила, что сейчас важно поставлять Украине боеприпасы и запчасти для того вооружения, которое уже было отправлено ранее.

Ранее военный эксперт объяснил сложности в поставках европейских истребителей для Украины.

Армия,МиГ,Бундестаг,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий