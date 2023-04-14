В Германии «не видят немецкие истребители в небе над Украиной»

Глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Украине не нужны немецкие военные истребители. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По её словам, украинские пилоты обучены обращению только с советскими боевыми самолётами, поэтому поставки немецких истребителей не имеют смысла.

«Я считаю излишним, что решение о переброске танков Leopard на Украину вызвало дискуссию об истребителях. Я не вижу немецкие Eurofighter или Tornado в небе над Украиной», – заявила Штрак-Циммерманн.

При этом депутат поддержала инициативу восточноевропейских партнёров отправить Украине партию советских МиГ. По мнению Штрак-Циммерманн, это разумная мера, так как украинские пилоты умеют управлять этими самолётами. Она также добавила, что сейчас важно поставлять Украине боеприпасы и запчасти для того вооружения, которое уже было отправлено ранее.