На учения в Эстонию прибыли морские пехотинцы США

Пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны сообщила, что в Эстонию для участия в учениях прибыло подразделение морских пехотинцев вооружённых сил США.

Подразделение морских пехотинцев входит в роту мобильной разведки оперативной группы Task Force 61/2, которая отвечает за координацию сил морской пехоты и поддержку операций Шестого флота ВМС США. Отмечается, что прибывшее в Эстонию подразделение состоит из более чем 70 человек.

Совместное обучение с Силами обороны Эстонии продлится четыре месяца, после чего морские пехотинцы присоединяться к масштабным учениям «Весенний шторм». Как уточнил главы штаба ВМС Эстонии Индрек Хансон, такие тренировки подготовят военнослужащих к максимально эффективному сотрудничеству с вооружёнными силами союзников.