$81.50-0.1790.16+0.16

На учения в Эстонию прибыли морские пехотинцы США

2

Пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны сообщила, что в Эстонию для участия в учениях прибыло подразделение морских пехотинцев вооружённых сил США.

На учения в Эстонию прибыли морские пехотинцы США
© globallookpress.com

Подразделение морских пехотинцев входит в роту мобильной разведки оперативной группы Task Force 61/2, которая отвечает за координацию сил морской пехоты и поддержку операций Шестого флота ВМС США. Отмечается, что прибывшее в Эстонию подразделение состоит из более чем 70 человек.

Совместное обучение с Силами обороны Эстонии продлится четыре месяца, после чего морские пехотинцы присоединяться к масштабным учениям «Весенний шторм». Как уточнил главы штаба ВМС Эстонии Индрек Хансон, такие тренировки подготовят военнослужащих к максимально эффективному сотрудничеству с вооружёнными силами союзников.

Ранее появилась информация, что Испания направит в Эстонию самолет ВВС для участия в миссиях НАТО.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий