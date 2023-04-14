Стало известно о гибели американского наемника в Артемовске

В Артемовске (украинское название — Бахмут) уничтожили ветерана 82-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил (ВС) США Криса Кэмпбелла. О ликвидации американского наемника стало известно Telegram-каналу «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Фото: ТАСС ТАСС

При этом другие подробности уничтожения Кэмпбелла не приводятся.

12 апреля сообщалось, что два американских наемника погибли во время боевых действий на Украине. Один из военных, Эдвард Уолтер Уилтон, был ликвидирован в боях за Артемовск. Также погиб бывший морпех Грэйди Керпаси.