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Морпехи США прибыли в Эстонию для тренировок и учений на четыре месяца

Подразделение морских пехотинцев армии США прибыло в Эстонию для участия в предстоящих учениях «Весенний шторм» и совместных тренировках, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.

Морпехи США прибыли в Эстонию для тренировок и учений
© globallookpress.com

Сообщается, что тренироваться в Эстонии 70 американских морпехов собираются четыре месяца. Глава штаба ВМС Эстонии Индрек Хансон считает, что американо-эстонские тренировки помогут подготовиться союзникам к возможному кризису или конфликту, передает РИА «Новости».

Прибывшие в Эстонию американские морпехи входят в роту мобильной разведки оперативной группы Task Force 61/2, которая предназначена для поддержки операций Шестого флота ВМС США.

Ранее корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО во время запланированного визита прибыли в Эстонию.

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