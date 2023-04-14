Морпехи США прибыли в Эстонию для тренировок и учений

Подразделение морских пехотинцев армии США прибыло в Эстонию для участия в предстоящих учениях «Весенний шторм» и совместных тренировках, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.

Сообщается, что тренироваться в Эстонии 70 американских морпехов собираются четыре месяца. Глава штаба ВМС Эстонии Индрек Хансон считает, что американо-эстонские тренировки помогут подготовиться союзникам к возможному кризису или конфликту, передает РИА «Новости».

Прибывшие в Эстонию американские морпехи входят в роту мобильной разведки оперативной группы Task Force 61/2, которая предназначена для поддержки операций Шестого флота ВМС США.