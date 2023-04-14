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1 час назад

Пригожин заявил, что Украина готова к наступлению, РФ готова его отразить

ТАСС

Киев готов начать наступление, Москва в свою очередь готова его отразить. Об этом говорится в статье основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, опубликованной в пятницу в Telegram-канале  его пресс-службы.

Пригожин: Украина готова к наступлению, РФ готова его отразить
Фото: соцсетисоцсети

"Резюмирую. Украинцы готовы к наступлению. Мы готовы отразить удар. <...> И либо ВСУ будут разгромлены в честной драке, либо Россия залижет раны, накопит мускулы и вновь порвет соперников в честном бою. Поэтому я считаю, что вариант договорняков невозможен для будущего России", - отметил он.

При этом Пригожин подчеркнул, что конфликт выгоден украинской правящей элите.

"Если до 24 февраля 2022 года Евросоюз жадничал дать Украине десяток миллионов долларов, то теперь на войну им сбагривают десятки миллиардов. Безусловно, часть этих средств радует карманы правящей верхушки Украины, которой конфликт выгоден. Многие из тех, кто еще вчера был забыт, сегодня получили новый шанс для самореализации и обогащения", - добавил он.

Армия,Евгений Пригожин,ЕС,
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