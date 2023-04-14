В документах Пентагона обнаружили статистику использования HIMARS на Украине

В утекших документах Пентагона обнаружили статистику использования реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что, судя по найденным в документах отчетам американских аналитиков, из 20 поставленных Киеву РСЗО ежедневно работают только три, а их нагрузка составляет от двух до четырех пусков за сутки, что оказывается в десятки раз меньше ожидаемого потенциала применения.

В качестве причин подобного положения дел называется уничтожение большей части поставленных ВСУ HIMARS российскими военными, нехватка боеприпасов и экономия снарядов для анонсируемого украинскими властями контрнаступления.