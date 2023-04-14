$81.50-0.1790.16+0.16

Дания пообещала передать Украине вооружение в ближайшие недели

2

Дания пообещала в ближайшие недели передать Украине вооружение. Об этом заявили в датском Минобороны, передает РИА Новости.

Дания пообещала передать Украине вооружение в ближайшие недели
© Lenta.ru

«Ожидается, что самоходные артиллерийские установки [CAESAR] будут доставлены на Украину в ближайшие недели», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в НАТО пожаловались на наихудшее состояние армии Дании за последние 40 лет. Отмечается, что вооруженные силы королевства испытывают «крайне критический» кадровый голод.

Кроме того, старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен заявил, что передача Киеву САУ Caesar французского производства лишила Данию важного элемента обороны.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий