Дания пообещала передать Украине вооружение в ближайшие недели

Дания пообещала в ближайшие недели передать Украине вооружение. Об этом заявили в датском Минобороны, передает РИА Новости.

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«Ожидается, что самоходные артиллерийские установки [CAESAR] будут доставлены на Украину в ближайшие недели», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в НАТО пожаловались на наихудшее состояние армии Дании за последние 40 лет. Отмечается, что вооруженные силы королевства испытывают «крайне критический» кадровый голод.