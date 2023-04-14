В Европе не ожидают больших успехов от возможного контрнаступления Украины

Страны-союзники Украины в Европе не ожидают серьезного прорыва от возможного контрнаступления Киева на фронте. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, высказавшихся на условиях анонимности.
«Некоторые европейские союзники Украины все более скептически относятся к тому, что ее вооруженные силы смогут совершить решающий прорыв в этом году, потому что силы обороны России успели окопаться перед надвигающимся наступлением», — сообщает агентство.
Союзники ожидают, что при наиболее реалистичном сценарии глубина возможного прорыва не превысит 30 км. Предполагается, что это позволит подготовить задел для возможного контрнаступления в грядущем году.
По оценкам одного из чиновников, продвижение в 30 км позволит украинской артиллерии бить по российским линям снабжения и создать условия для более глубокого наступления в 2024 году.
В Европе также скептически относятся к планам Украины захватить Мелитополь и разделить позиции российских военных.
Газета Politico со ссылкой на офицера одного из украинских подразделений писала, что Украина не делится всеми планами по контрнаступлению с Пентагоном.
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что Киеву необходимо показать успех в контрнаступлении, иначе возникнут вопросы.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил в интервью изданию The Hill, что контрнаступление Украины может начаться летом. Он отмечал, что союзники не давят на Киев в вопросе контрнаступления.