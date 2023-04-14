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37 минут назад

Bloomberg: в Европе не ожидают больших успехов от возможного контрнаступления Украины

Газета.Ru

Страны-союзники Украины в Европе не ожидают серьезного прорыва от возможного контрнаступления Киева на фронте. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, высказавшихся на условиях анонимности.

В Европе не ожидают больших успехов от возможного контрнаступления Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Некоторые европейские союзники Украины все более скептически относятся к тому, что ее вооруженные силы смогут совершить решающий прорыв в этом году, потому что силы обороны России успели окопаться перед надвигающимся наступлением», — сообщает агентство.

Союзники ожидают, что при наиболее реалистичном сценарии глубина возможного прорыва не превысит 30 км. Предполагается, что это позволит подготовить задел для возможного контрнаступления в грядущем году.

По оценкам одного из чиновников, продвижение в 30 км позволит украинской артиллерии бить по российским линям снабжения и создать условия для более глубокого наступления в 2024 году.

В Европе также скептически относятся к планам Украины захватить Мелитополь и разделить позиции российских военных.

Газета Politico со ссылкой на офицера одного из украинских подразделений писала, что Украина не делится всеми планами по контрнаступлению с Пентагоном.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что Киеву необходимо показать успех в контрнаступлении, иначе возникнут вопросы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил в интервью изданию The Hill, что контрнаступление Украины может начаться летом. Он отмечал, что союзники не давят на Киев в вопросе контрнаступления.

Армия,Денис Шмыгаль,Пентагон,
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