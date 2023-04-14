Названа частота полетов разведывательных самолетов над Черным морем

Издание также отмечает, что в слитых секретных документах Пентагона сказано, что с сентября 2022 года по февраль 2023 года российские истребители как минимум шесть раз реагировали на разведывательные самолёты и беспилотники стран-членов НАТО, которые пролетали над Черным морем. При этом в слитых данных не упоминается случай с БПЛА США MQ-9 Reaper, который 14 марта столкнулся с российским истребителем в международных водах Черного моря.