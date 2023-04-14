$81.50-0.1790.16+0.16
5 минут назад

Названа частота полетов британских разведывательных самолетов над Черным морем

Елена Прошина

Газета The Times сообщает, что разведывательные самолеты Великобритании RC-135 Rivet Joint пролетают над Чёрным морем в среднем раз в 10 дней.

Названа частота полетов разведывательных самолетов над Черным морем
Фото: Wikipedia CommonsWikipedia Commons

Издание также отмечает, что в слитых секретных документах Пентагона сказано, что с сентября 2022 года по февраль 2023 года российские истребители как минимум шесть раз реагировали на разведывательные самолёты и беспилотники стран-членов НАТО, которые пролетали над Черным морем. При этом в слитых данных не упоминается случай с БПЛА США MQ-9 Reaper, который 14 марта столкнулся с российским истребителем в международных водах Черного моря.

Напомним, что 14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся в небе над Черным морем с дроном США MQ-9 Reaper. После этого случая США изменили маршруты полётов для своих беспилотников в крымском регионе.

Армия,НАТО,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий