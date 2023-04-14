Средства ПВО России перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS, уничтожили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Тамбовка Запорожской области, Великая Лепетиха и Масловка Херсонской области", - сказал он.