Средства ПВО России перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Тамбовка Запорожской области, Великая Лепетиха и Масловка Херсонской области", - сказал он.