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12 минут назад

В Минобороны раскрыли потери ВСУ на краснолиманском направлении

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Российские военные из подразделений группировки войск «Центр» за минувшие сутки уничтожили до 80 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Потери украинской армии на данном направлении раскрыли в Минобороны России в воскресенье, 16 апреля.

В Минобороны раскрыли потери ВСУ на краснолиманском направлении
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как уточнили в ведомстве, удары были нанесены по позициям ВСУ близ населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики (ДНР), а также близ населенных пунктов Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики (ЛНР). В атаках Вооруженные силы РФ задействовали артиллерию, авиацию и тяжелые огнеметные системы.

Украинские военные также лишились гаубицы Д-30, боевой бронированной машины и двух автомобилей.

Армия,Минобороны России,
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