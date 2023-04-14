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Белорусские летчики заявили о готовности применять ядерное оружие

Летчики ВВС Белоруссии заявили, что готовы применять ядерные боеприпасы, если возникнет такая необходимость. Об этом сообщает РИА Новости.

Белорусские летчики заявили о готовности применять ядерное оружие
© globallookpress.com

Один из летчиков рассказал, что инженерно-технический состав белорусской авиабазы прошел подготовку в учебном центре РФ на самолетах Су-25.

«Это позволило нам не только улучшить свои практические навыки, но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов», — рассказал летчик.

Подготовка включала изучение теории и практические занятия, подчеркнул он.

«При необходимости полученные нами знания и умения мы готовы применить на практике для обеспечения военной безопасности как нашей страны, так и Союзного государства в целом», — заключил летчик.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что белорусские военные получили российский ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ядерное оружие. С 3 апреля на полигоне в России началось обучение белорусских расчетов комплекса.

Также Шойгу заявил, что часть белорусских самолетов штурмовой авиации теперь могут наносить удары «средствами поражения в ядерном оснащении».

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