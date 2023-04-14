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В Белоруссии высказались о подготовке «Искандера» к работе с ядерным оружием

На следующей неделе в России закончится подготовка белорусских расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» к работе с тактическим ядерным оружием. Как сообщает пресс-служба министерства обороны Белоруссии, об этом заявил глава Минобороны генерал-лейтенант Виктор Хренин.

В Белоруссии высказались о подготовке «Искандера» к работе с ядерным оружием
© globallookpress.com

Он отметил, что сейчас Минск также готовит существующие площадки для возможного размещения запасов стратегического ядерного оружия.

«Если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают», — заявил Хренин.

Напомним, что о передаче комплекса Белоруссии заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в начале апреля. Он отмечал, что «Искандер» может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении. Подготовка белорусских военных началась 3 апреля.

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