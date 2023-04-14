$81.68-0.4290.00+0.24

В России завершилась доподготовка летчиков Су-25 Белоруссии

2

Белорусские летчики завершили прохождение доподготовки на штурмовики Су-25 в том числе с применением спецбоеприпасов. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

В России завершилась доподготовка летчиков Су-25 Белоруссии
© РИА Новости

"В учебном центре Воздушно-космических сил Российской Федерации завершена доподготовка летного и инженерно-технического состава военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством опытных российских инструкторов. Это позволило не только улучшить практические навыки летного состава, "но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов".

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий