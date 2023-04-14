В России завершилась доподготовка летчиков Су-25 Белоруссии

Белорусские летчики завершили прохождение доподготовки на штурмовики Су-25 в том числе с применением спецбоеприпасов. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ .

"В учебном центре Воздушно-космических сил Российской Федерации завершена доподготовка летного и инженерно-технического состава военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством опытных российских инструкторов. Это позволило не только улучшить практические навыки летного состава, "но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов".