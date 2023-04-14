В Польше предупредили о проблемах с ремонтом украинских Т-64

Существует вероятность того, что польский завод Bumar-Labedy столкнется со сложностями в процессе ремонта украинских танков Т-64. Проблемы возникнут в связи с тем, что машины отличаются от Т-72, которые выпускались в Польше, передает

Defence24.

Отмечается, что большая часть компонентов танков Т-64 уже не выпускается. Т-64Б и Т-64БМ оснащали полноценной системой управления огнем 1А33 «Обь» и 1А43У «Рось», а Т-72М и Т-72М1 несли упрощенный комплекс с прицелом-дальномером ТПД-К1.

Издание подчеркивает, что информации о том, каковы запасы комплектных систем управления огнем и компонентов к ним, которыми может располагать Украина, нет. Оно не исключило сокращения запасов с продолжающимися боевыми действиями «и гораздо более высокой степенью износа военной техники».

Кроме того, издание предупреждает о проблемах с обслуживанием двигателей 5ТД и 6ТД, которые выпускали на Украине. Подчеркивается, что для модернизированных Т-64 может не хватить мощностей двигателей 5ТДФМ. Также отмечается, что в связи с установкой более мощных моторов 6ТД-1 и 6ТД-2 потребуется реконструкция моторного отсека, а также увеличатся затраты и время, которое необходимо для ремонта Т-64.