Российский летчик заявил об уничтожении лучших пилотов Украины

Воздушно-космические силы (ВКС) России в первые месяцы спецоперации уничтожили лучших летчиков Украины. Об этом на условиях анонимности заявил российский пилот, пишет «Взгляд».

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Военнослужащий добавил, что уничтожить ведущих пилотов противника удалось благодаря техническому оснащению истребителей.

«На современных российских истребителях, например, Су-35, прекрасный прицельный комплекс, который позволяет мониторить не только воздух, но и землю. А также – хорошие дальнобойные ракеты, которые дают нашим летчикам значительное преимущество», — рассказал военный.

По его словам, многих летчиков на Украине учили по сокращенной программе из-за СВО, в связи с чем они многому оказались не обучены. Пилот подчеркнул, что из-за этого многие украинские летчики погибают.