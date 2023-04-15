$81.50-0.1790.16+0.16
1 час назад

Российский летчик заявил об уничтожении лучших пилотов Украины

Lenta.ruиещё 3

Воздушно-космические силы (ВКС) России в первые месяцы спецоперации уничтожили лучших летчиков Украины. Об этом на условиях анонимности заявил российский пилот, пишет «Взгляд».

Российский летчик заявил об уничтожении лучших пилотов Украины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Военнослужащий добавил, что уничтожить ведущих пилотов противника удалось благодаря техническому оснащению истребителей.

«На современных российских истребителях, например, Су-35, прекрасный прицельный комплекс, который позволяет мониторить не только воздух, но и землю. А также – хорошие дальнобойные ракеты, которые дают нашим летчикам значительное преимущество», — рассказал военный.

По его словам, многих летчиков на Украине учили по сокращенной программе из-за СВО, в связи с чем они многому оказались не обучены. Пилот подчеркнул, что из-за этого многие украинские летчики погибают.

Ранее в Минобороны сообщали, что старший инструктор и летчик Алан Датиев за один боевой вылет сбил два вертолета Ми-24 и один штурмовик Су-25 украинских военных.

Армия,СВО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий