Армия США испытала лазерную систему ПВО

Армия США на полигоне Юма в штате Аризона провела испытания лазерной системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия, создаваемой в рамках программы Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense (DE M-SHORAD). Об этом сообщает Defense News.

Издание пишет, что в ходе тестирования 50-киловаттного лазера, установленного на бронемашину Stryker, удалось сбить несколько беспилотных летательных аппаратов. Тем не менее, согласно Defense News, остались некоторые проблемы с перехватом ракет и артиллерийских снарядов.

Испытания лазерной системы планируется продолжить в текущем и следующем кварталах, а в четвертом квартале армия США начнет разработку тактики, методов и процедур для использования DE M-SHORAD.